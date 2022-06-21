«Маккаби» объявил о переходе Алекса Пойтресса

«Маккаби» из Тель-Авива официально объявил о подписании контракта с центровым «Зенита» Алексом Пойтрессом.



Американский баскетболист подписал контракт с «Маккаби» на два года. Пойтресс перешёл в «Зенит» в 2020 году. Спустя год клуб из Санкт-Петербурга продлил соглашение с Алексом ещё на один сезон. Ранее Пойтресс выступал за турецкий «Галатасарай».



Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии команда обыграла московский ЦСКА (4-3). После четырёх матчей финала счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что в итоге позволило им взять верх в финальном противостоянии.

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