«Маккаби» объявил о переходе Алекса Пойтресса
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«Маккаби» из Тель-Авива официально объявил о подписании контракта с центровым «Зенита» Алексом Пойтрессом.
Американский баскетболист подписал контракт с «Маккаби» на два года. Пойтресс перешёл в «Зенит» в 2020 году. Спустя год клуб из Санкт-Петербурга продлил соглашение с Алексом ещё на один сезон. Ранее Пойтресс выступал за турецкий «Галатасарай».
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии команда обыграла московский ЦСКА (4-3). После четырёх матчей финала счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что в итоге позволило им взять верх в финальном противостоянии.
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