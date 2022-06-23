Артём Комолов вернулся в ЦСКА
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Московский ЦСКА официально объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним защитником Артёмом Комоловым.
Минувший сезон Комолов провёл в составе казанского УНИКСА, за который сыграл 24 матча в Единой лиге ВТБ и набирал в среднем 6,4 очка за матч.
Комолов является выпускником «Тринты» и воспитанником академии ЦСКА. На протяжении пяти лет — с 2009 по 2014 год — выступал за молодёжные команды армейцев. Позднее Артём, будучи баскетболистом ЦСКА, выступал на правах аренды за «Автодор», «Зенит», «Урал» и «Сахалин». В 2017 году Комолов перешёл в «Нижний Новгород», в котором провёл четыре сезона.
В прошлом сезоне московский ЦСКА дошёл до финала Единой лиги ВТБ, но уступил в серии «Зениту» со счётом 3-4.
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