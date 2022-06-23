Бриттни Грайнер названа почётным участником Матча звёзд WNBA
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Задержанная в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер названа почётным участником Матча звёзд WNBA, который состоится 10 июля в Чикаго.
Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества, — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной. В финале Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение – она набрала 30 очков.
Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. В настоящее время Грайнер выступает за УГМК.
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