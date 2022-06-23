Лига чемпионов ФИБА объявила состав участников регулярного чемпионата сезона-2022/2023. В список вошли 28 команд, ещё четыре клуба будут определены по итогам квалификационного турнира, в котором примут участие ещё 24 команды.



Список участников Лиги чемпионов ФИБА сезона-2022/2023



АЕК (Греция), «Бахчешехир» (Турция), «Манреза» (Испания), «Бней Герцлия» (Израиль), «Дарушшафака» (Турция), «Динамо Сассари» (Италия), «Нимбурк» (Чехия), «Остенде» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Хапоэль Иерусалим» (Израиль), «Хапоэль Холон» (Израиль), чемпион Венгрии («Кёрменд» или «Фальцо»), «Игокеа» (Босния и Герцеговина), «Дижон» (Франция), «Легия» (Польша), «Тенерифе» (Испания), «Лимож» (Франция), «Людвигсбург» (Германия), ПАОК (Греция), «По-Ортез» (Франция), «Перистери» (Греция), «Каршияка» (Турция), «Ритас» (Литва), «Бильбао» (Испания), «Телеком» (Германия), «Мурсия» (Испания), «Реджо-Эмилия» (Италия), ВЭФ (Латвия).