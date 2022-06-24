Дрэймонд Грин — о 35-м номере драфта Кристи: он станет участником Матча звёзд

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил 35-го номера драфта-2022 Макса Кристи, которого подписал «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Ещё один 35-й номер драфта пришёл из «Мичиган Стэйт». Как показывает история, он однажды станет участником Матча звёзд», — отреагировал Грин в одной из своих социальных сетей.



Стоит отметить, что «Лейкерс» выменяли 35-й пик драфта у «Орландо».



В 2012 году сам Дрэймонд Грин также был задрафтован «Голден Стэйт Уорриорз» под 35-м номером после того, как провёл четыре сезона за «Мичиган Стэйт». В итоге Грин четырежды стал чемпионом НБА и три раза принял участие в Матче звёзд.



В минувшем сезоне «Голден Стэйт», за который выступает Грин, в седьмой раз в своей истории завоевал чемпионский титул. В финальной серии «Уорриорз» обыграли «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

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