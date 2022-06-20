Дрэймонд Грин: буду и дальше уничтожать хейтеров в соцсетях

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о победе в НБА.



«Я хочу сказать что-то очень скандальное, как это делают в СМИ. Нет, всё круто. Что я должен сказать? Что мы лучше всех? Чёрт возьми, мы и так это знали. Это был удивительный сезон. Я говорил вам, не позволяйте нам выиграть грёбаный чемпионат, но никто не смог этому помешать. Я предупреждал вас, так что буду и дальше уничтожать хейтеров в социальных сетях. Я люблю эту команду. И когда я говорю о команде, то имею в виду каждого её участника», — сказал Дрэймонд Грин во время чемпионского парада «Голден Стэйт Уорриорз».



В финальной серии НБА «Уорриорз» победили «Селтикс» со счётом 4-2 и завоевали свой седьмой титул в истории клуба. Лидерами по этому показателю являются «Бостон» и «Лейкерс» – у них по 17 побед. В предыдущий раз команда Стива Керра побеждала в турнире в сезоне-2017/2018, разгромив в финале «Кливленд Кавальерс» (4-0).