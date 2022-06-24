Названы подробности встреч генерального менеджера и наставника «Лейкерс» с Уэстбруком

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка вместе с главным тренером команды Дарвином Хэмом неоднократно встречался с разыгрывающем Расселлом Уэстбруком. Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер The Athletic Йован Буха, ссылаясь на самого Пелинку.
По словам инсайдера, на этих встречах обсуждалась роль Расселла в команде, а также говорилось о том, что ему нужно в первую очередь акцентировать внимание на игре в защите. При этом Уэстбрук ещё не принял окончательного решения об опции игрока на предстоящий сезон.
Уэстбрук в нынешнем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
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