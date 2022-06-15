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Названы подробности о намерении «Лейкерс» в отношении Расселла Уэстбрука

Названы подробности о намерении «Лейкерс» в отношении Расселла Уэстбрука
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«Лос-Анджелес Лейкерс» изучит варианты обмена разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Об этом информирует BasketballNews со ссылкой на The Athletic. При этом, по сведениям источника, сделка остаётся маловероятной, и регулярный чемпионат следующего сезона НБА Расселл, скорее всего, начнёт в составе «Лейкерс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты высказывали мнение, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников». «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121).

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:

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