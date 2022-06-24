В «Зените» прокомментировали продление контракта с Денисом Захаровым

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный высказался о подписании нового соглашения с 29-летним защитником Денисом Захаровым.
Ранее клуб из Санкт-Петербурга официально объявил о том, что Захаров подписал новый двухлетний контракт.
«Денис — универсальный игрок, который в ключевой момент не раз становился своеобразным Х-фактором для «Зенита». Он выручал нас оба сезона, когда возникали проблемы с разыгрывающими, он мог набирать очки в важных матчах, когда у всей команды просто не пошёл бросок. Да и победная концовка решающей игры финальной серии не обошлась без Захарова и его попадания в ключевой момент», — приводит слова Церковного официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне Захаров вместе с «Зенитом» впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ. Дальний бросок защитника в концовке решающего матча с ЦСКА помог команде из Санкт-Петербурга одержать победу со счётом 81:75.
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