Паоло Банкеро — о выборе под первым номером на драфте: не могу поверить в это
Поделиться
Паоло Банкеро, выбранный на драфте-2022, поделился эмоциями от состоявшегося мероприятия.
«До нас доходила самая разная информация, и у меня было ощущение, что может произойти всё, что угодно. Ничего не было решено. Я думал, что «Орландо» до конца не определился со своим выбором.
До последнего момента я не знал, что буду выбран под первым номером. Узнал об этом примерно за 20 секунд до того, как на сцене появился Адам Сильвер. Не было даже времени, чтобы всё осмыслить и осознать происходящее. Просто так случилось. До сих пор не могу в это поверить, но я готов!», — цитирует Банкеро ESPN.
Паоло Банкеро был выбран под первым номером «Орландо Мэджик», которые по итогам минувшего сезона финишировали на последнем месте в Восточной конференции.
Комментарии
- 24 июня 2022
-
13:47
-
13:36
-
13:03
-
12:15
-
12:00
-
10:42
-
10:38
-
10:06
-
09:30
-
07:58
-
03:48
-
00:54
- 23 июня 2022
-
23:53
-
22:48
-
21:45
-
20:47
-
19:55
-
18:53
-
17:50
-
16:31
-
16:20
-
15:48
-
15:32
-
15:20
-
15:00
-
14:47
-
13:00
-
11:47
-
09:49
-
02:27
-
00:57
- 22 июня 2022
-
23:52
-
23:02
-
21:53
-
20:49
Партнерский контент