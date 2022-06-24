Паоло Банкеро — о выборе под первым номером на драфте: не могу поверить в это

Паоло Банкеро, выбранный на драфте-2022, поделился эмоциями от состоявшегося мероприятия.



«До нас доходила самая разная информация, и у меня было ощущение, что может произойти всё, что угодно. Ничего не было решено. Я думал, что «Орландо» до конца не определился со своим выбором.



До последнего момента я не знал, что буду выбран под первым номером. Узнал об этом примерно за 20 секунд до того, как на сцене появился Адам Сильвер. Не было даже времени, чтобы всё осмыслить и осознать происходящее. Просто так случилось. До сих пор не могу в это поверить, но я готов!», — цитирует Банкеро ESPN.



Паоло Банкеро был выбран под первым номером «Орландо Мэджик», которые по итогам минувшего сезона финишировали на последнем месте в Восточной конференции.

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