«Орландо» выбрал Паоло Банкеро под первым номером на драфте НБА-2022
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«Орландо Мэджик» выбрал форварда университета «Дьюка» Паоло Банкеро под первым номером драфта НБА 2022 года.
В прошлом сезоне «Орландо» занял последнее место в Восточной конференции.
На драфте будет было выбрано 58 пиков из обычных 60, поскольку НБА аннулировала выборы второго раунда «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» из-за нарушений ими правила тамперинга во время рынка свободных агентов.
Правило запрещает представителям клубов каким-либо образом влиять на игроков и предлагать им подписание контрактов до открытия рынка свободных агентов, если у игрока есть действующее контрактное соглашение с другим клубом НБА.
Победителем плей-офф НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз», который в решающем матче турнира обыграл «Бостон Селтикс»
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