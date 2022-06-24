«Орландо» выбрал Паоло Банкеро под первым номером на драфте НБА-2022

«Орландо Мэджик» выбрал форварда университета «Дьюка» Паоло Банкеро под первым номером драфта НБА 2022 года.

В прошлом сезоне «Орландо» занял последнее место в Восточной конференции.

На драфте будет было выбрано 58 пиков из обычных 60, поскольку НБА аннулировала выборы второго раунда «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» из-за нарушений ими правила тамперинга во время рынка свободных агентов.

Правило запрещает представителям клубов каким-либо образом влиять на игроков и предлагать им подписание контрактов до открытия рынка свободных агентов, если у игрока есть действующее контрактное соглашение с другим клубом НБА.

Победителем плей-офф НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз», который в решающем матче турнира обыграл «Бостон Селтикс»