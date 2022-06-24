Бывший центровой «Зенита» Густаво Айон объявил о завершении карьеры
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Бывший центровой «Зенита» Густаво Айон объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.
«У меня остались хорошие воспоминания о жизни в баскетболе, которая подходит к концу. Через пару месяцев я сыграю свой прощальный матч, вы увидите сюрприз, который мы приготовили. Билеты скоро будут в продаже», — написал Айон в своих социальных сетях.
Последней командой Айона в Европе был «Зенит», цвета которого он защищал в позапрошлом сезоне. В Евролиге он набирал 12,5 очка, собирал 5,3 подбора и совершал 2,2 передачи. После прекращения сотрудничества с командой из Санкт-Петербурга он некоторое время выступал в Мексике.
Минувший сезон игрок провёл в Пуэрто-Рико за клуб «Капитанес де Аресибо».
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