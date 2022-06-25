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«Следи за своим языком». Уэстбрук резко ответил Бэйлессу

«Следи за своим языком». Уэстбрук резко ответил Бэйлессу
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук разместил новый пост в своих социальных сетях, где резко ответил известному эксперту Национальной баскетбольной ассоциации Скипу Бэйлессу.

«Лейкерс» получают Макса Кристи, который реализовывал только 32% трёхочковых в прошлом сезоне. Идеально! Он отлично подойдёт Леброну и Уэстбрику», — писал ранее Бэйлесс.

«Йоооо… следи за своим языком. Не говори здесь ничего, что не сказал бы мне в лицо», — отреагировал Расселл.

Ранее Уэстбрук не раз резко реагировал на искажение своей фамилии на «Уэстбрик», подчёркивая, что не потерпит такого.

Ранее 35-го номера драфта-2022 Макса Кристи, которого подписал «Лос-Анджелес», оценил форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин.

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