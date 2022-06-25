Петрушев отреагировал на критику со стороны главного тренера «Анадолу Эфес»

Сербский форвард «Анадолу Эфес» Филип Петрушев высказался в ответ на критику со стороны своего главного тренера Эргина Атамана.



По окончании сезона Атаман заявил, что клуб ошибся с подписанием Петрушева прошлым летом. По словам тренера, 22-летний баскетболист не справился с давлением на высоком уровне и не принёс ожидаемой пользы команде.



«Я не знаю, по какой причине мне вдруг урезали игровое время. Слышал, что сижу на скамейке, потому что не приношу пользу команде, но как я это сделаю, если не получаю времени на площадке», — приводит слова серба Basketnews.



Также Петрушев рассказал, что на данный момент не знает, где продолжит карьеру, но отметил, что хочет играть за команду, которая предоставит ему игровое время.

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