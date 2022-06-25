Эксперт: если я продолжу говорить о своём топ-10, то вполне могу исключить из него Леброна

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс заявил, что вполне мог бы исключить форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса из своего списка 10 лучших игроков всех времён. Ранее он поставил Леброна на девятое место.



«Если я продолжу говорить о своей десятке лучших всех времён, то вполне могу полностью исключить из неё Леброна. Я любезен, что оставляю его на девятом месте. Уж слишком много эпических провалов», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА: