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Леброн предположил, что на самом деле стоит за резонансным решением Верховного суда США

Леброн предположил, что на самом деле стоит за резонансным решением Верховного суда США
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал пост писательницы Дереки Пернелл относительно решения Верховного суда США отменить постановление 50-летней давности, гарантировавшее по всей стране право на аборт.

«Если бы речь шла о детях, здравоохранение стало бы всеобщим. У нас было бы бесплатное образование. Бесплатные детские сады. Южные штаты будут делать всё возможное, чтобы снизить уровень материнской смертности среди чернокожих. Речь идёт о власти и контроле», — написала Пернелл в своих социальных сетях.

«Всё верно — это исключительно о власти и контроле», — прокомментировал Джеймс.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

Ранее о решении Верховного суда США высказался атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джош Харт.

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