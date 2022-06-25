Леброн предположил, что на самом деле стоит за резонансным решением Верховного суда США

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал пост писательницы Дереки Пернелл относительно решения Верховного суда США отменить постановление 50-летней давности, гарантировавшее по всей стране право на аборт.
«Если бы речь шла о детях, здравоохранение стало бы всеобщим. У нас было бы бесплатное образование. Бесплатные детские сады. Южные штаты будут делать всё возможное, чтобы снизить уровень материнской смертности среди чернокожих. Речь идёт о власти и контроле», — написала Пернелл в своих социальных сетях.
«Всё верно — это исключительно о власти и контроле», — прокомментировал Джеймс.
Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:
Ранее о решении Верховного суда США высказался атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джош Харт.
- 25 июня 2022
-
10:13
-
09:55
-
09:38
-
00:51
- 24 июня 2022
-
23:49
-
22:42
-
21:49
-
20:47
-
19:53
-
18:43
-
17:49
-
17:00
-
16:46
-
16:38
-
15:35
-
13:47
-
13:36
-
13:03
-
12:15
-
12:00
-
10:42
-
10:38
-
10:06
-
09:30
-
07:58
-
03:48
-
00:54
- 23 июня 2022
-
23:53
-
22:48
-
21:45
-
20:47
-
19:55
-
18:53
-
17:50
-
16:31