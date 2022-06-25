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Первый номер драфта Банкеро рассказал о своих целях в НБА

Первый номер драфта Банкеро рассказал о своих целях в НБА
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Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро, выбранный под первым пиком драфта-2022, поделился своими целями на дебютный сезон в НБА.

«Мой предел мечтаний зависит только от меня самого. И я не ставлю себе каких-либо ограничений. Буду ставить несколько целей на каждый этап профессиональной карьеры. Хочется осуществить следующие вещи — новичок года, участие в Матче звёзд, выход в плей-офф. Я намерен достичь всего, что может достигнуть баскетболист на таком уровне. И в первую очередь побеждать», — цитирует Банкеро The Athletic.

Паоло Банкеро был выбран «Орландо Мэджик». Ранее 18-летний форвард выступал за университет «Дьюка». Чет Холмгрен и Джабари Смит были выбраны под вторым и третьим номерами соответственно.

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