Брэдли Бил пока не определился, где продолжит карьеру
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Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил пока не определился, где он продолжит карьеру, сообщает инсайдер Куинтон Мэйо. Напомним, ранее Бил принял решение отказаться от опции продления контракта на сезон-2022/2023 за $ 36,4 млн и станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 24-29. Летом Бил может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.
Ранее сообщалось, что Бил намерен заключить новое долгосрочное соглашение с «Уизардс». Защитник сможет подписать пятилетний контракт на $ 248 млн.
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