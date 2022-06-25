Брэдли Бил пока не определился, где продолжит карьеру

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил пока не определился, где он продолжит карьеру, сообщает инсайдер Куинтон Мэйо. Напомним, ранее Бил принял решение отказаться от опции продления контракта на сезон-2022/2023 за $ 36,4 млн и станет неограниченно свободным агентом.



В нынешнем сезоне Бил набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% точности из-за дуги. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 24-29. Летом Бил может воспользоваться опцией игрока и получить статус неограниченно свободного агента.



Ранее сообщалось, что Бил намерен заключить новое долгосрочное соглашение с «Уизардс». Защитник сможет подписать пятилетний контракт на $ 248 млн.