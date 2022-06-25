Кайри Ирвинг хочет объединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье, сообщает The Athletic. По информации источника, в лиге многие считают, что Ирвинг хочет воссоединиться с Леброном Джеймсом, а Леброн поддерживает эту идею.



Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог принимать участие в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.



«Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча в этой серии.