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АСВЕЛ в третий раз подряд стал чемпионом Франции

АСВЕЛ в третий раз подряд стал чемпионом Франции
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АСВЕЛ в третий раз подряд стал чемпионом Франции. В пятом матче финальной серии чемпионата Франции с «Монако» АСВЕЛ одержал победу со счётом 84:82 в овертайме и выиграл серию со счётом 3-2.

Этот титул стал для АСВЕЛа 21-м в истории и третьим подряд в чемпионате Франции.

Самым результативным игроком пятого матча стал разыгрывающий АСВЕЛа Эли Окобо, набравший 20 очков, отдавший девять результативных передач и совершивший семь подборов за 40 минут на паркете.

Напомним, АСВЕЛ в нынешнем сезоне не вышел в плей-офф Евролиги, заняв лишь 14-е место в турнирной таблице.

«Монако» по итогам сезона Евролиги вышел в четвертьфинал, где уступил со счётом 3-2 греческому «Олимпиакосу».

Чемпионом Евролиги стал турецкий «Анадолу Эфес».

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