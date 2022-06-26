Источник: Евгений Воронов пополнит состав МБА

Атакующий защитник «Пармы» Евгений Воронов перейдёт в МБА. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». Сообщается, что о переходе будет объявлено в ближайшее время. Стороны должны подписать контракт сроком на один год.



В составе «Пармы» Воронов в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 9,7 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 2,8 результативные передачи.



Напомним, МБА примет участие в следующем розыгрыше Единой лиги ВТБ. По итогам минувшего сезона Суперлиги-1 московская команда заняла девятое место (12 побед – 16 поражений) и не пробилась в плей-офф. Кроме того, в следующем сезоне Единой лиги ВТБ сыграет также «Самара».

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