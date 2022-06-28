Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: экс-форвард УНИКСа Дмитрий Узинский перейдёт в «Локомотив-Кубань»

Источник: экс-форвард УНИКСа Дмитрий Узинский перейдёт в «Локомотив-Кубань»
Комментарии

Бывший форвард УНИКСа Дмитрий Узинский подписал соглашение с «Локомотивом-Кубань». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на источник. Сообщается, что стороны заключили соглашение по системе «1+1».

В минувшем сезоне Узинский принял участие в 26 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 4,2 очка, совершал 1,3 подбора и отдавал 0,6 передачи. В Евролиге в сезоне-2021/2022 28-летний игрок сыграл в 25 встречах, где демонстрировал следующие средние показатели: 2,6 очка, 0,7 подбора, 0,3 передачи, 0,4 перехвата.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Ранее в УНИКС перешёл форвард Станислав Ильницкий, который прежде выступал за «Локомотив-Кубань».

Новость по теме
УНИКС объявил о переходе Станислава Ильницкого
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022