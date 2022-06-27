УНИКС объявил о переходе Станислава Ильницкого

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с российским форвардом Станиславом Ильницким. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.



Станислав Ильницкий подписал контракт до конца сезона-2022/2023. Последние пять лет 28-летний форвард выступал за «Локомотив-Кубань», с которым выигрывал Кубок России.



В минувшем сезоне Ильницкий принял участие в 29 играх Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 6,4 очка за игру, совершал 4,6 подбора, а также отдавал 1,1 передачи, проводя 23 минуты на площадке.



Также стоит отметить, что «Локомотив-Кубань», за который выступал Ильницкий ранее, в прошедшем сезоне дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ, где проиграл ЦСКА. В матче за третье место краснодарский клуб уступил УНИКСу со счётом 1-3.

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