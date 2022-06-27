УНИКС объявил о переходе Станислава Ильницкого
Поделиться
Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с российским форвардом Станиславом Ильницким. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Станислав Ильницкий подписал контракт до конца сезона-2022/2023. Последние пять лет 28-летний форвард выступал за «Локомотив-Кубань», с которым выигрывал Кубок России.
В минувшем сезоне Ильницкий принял участие в 29 играх Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 6,4 очка за игру, совершал 4,6 подбора, а также отдавал 1,1 передачи, проводя 23 минуты на площадке.
Также стоит отметить, что «Локомотив-Кубань», за который выступал Ильницкий ранее, в прошедшем сезоне дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ, где проиграл ЦСКА. В матче за третье место краснодарский клуб уступил УНИКСу со счётом 1-3.
Новость по темеЛоренцо Браун покинул УНИКС
Комментарии
- 27 июня 2022
-
17:14
-
16:04
-
15:04
-
13:59
-
13:01
-
11:43
-
11:08
-
09:50
-
00:08
- 26 июня 2022
-
23:21
-
23:03
-
21:54
-
21:44
-
20:38
-
19:35
-
19:21
-
18:15
-
17:33
-
17:00
-
16:19
-
14:48
-
14:01
-
12:15
-
12:04
-
11:10
-
10:09
-
00:48
- 25 июня 2022
-
23:52
-
22:49
-
21:53
-
20:54
-
19:51
-
18:57
-
17:52
-
16:26
Партнерский контент