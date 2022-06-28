Грин — Бэйлессу: никто не хочет слушать ту устаревшую чушь, о которой ты говоришь

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выступил с критикой в адрес популярного эксперта Национальной баскетбольной ассоциации Скипа Бэйлесса, который сам нередко критикует многих игроков.
«Ты выходишь и говоришь о новых средствах массовой информации, говоришь, что не имеешь к ним отношения, а представляешь настоящие медиа. Что ж, ты прав. Все эти годы ты связывал своё имя с чернокожим человеком, и этот чернокожий человек — не кто иной, как король Джеймс — Леброн Джеймс. Ты пытаешься поддеть его всеми силами. Всё это время ты только это и делал. Так что ты прав — ты представляешь настоящие СМИ.
А мы делаем эту работу по-другому. Новые медиа пришли, чтобы остаться. И знаешь почему? Потому что никто не хочет слушать ту устаревшую чушь, о которой ты говоришь. Никто больше не хочет этого слышать», — сказал Грин в своём подкасте.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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