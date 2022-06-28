Шакил О'Нил назвал четырёх игроков НБА, которых считает суперзвёздами
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Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил поделился мыслями об игроках Национальной баскетбольной ассоциации, которых можно было бы назвать суперзвёздами. Шакил говорил об игроках, которые выступают в настоящее время.
«Стеф Карри — суперзвезда. Суперзвездой также является Яннис Адетокунбо. Кто ещё? Я не уверен. Но вот Леброн в этом списке. Кевин Дюрант тоже», — сказал О'Нил на канале Alpha Aspiration в YouTube.
У Шакила также поинтересовались о форварде «Лос-Анджелес Клипперс» Кавае Леонарде, однако О'Нил не стал его включать в список суперзвёзд, высказав мнение, что в настоящее время он является просто звездой.
Шакил О'Нил отдыхает в Лас-Вегасе:
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