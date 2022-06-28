«Боишься, что я выставлю тебя дураком». Бэйлесс отреагировал на критику Грина в свой адрес

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс прокомментировал недавние слова форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в свой адрес. Ранее Грин заявил, что никому не интересно, как он освещает события из НБА в своём подкасте, и упрекнул его в частой критике лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Нет, Дрэймонд, настоящая причина, по которой ты не хотел бы видеть меня в своём подкасте «Новые медиа», заключается в том, что ты боишься, что я выставлю тебя дураком. Да, ты мог бы там всё подредактировать, но, в конце концов, ты же знаешь, что я тоже буду записывать. Конечно, я бы хотел, чтобы ты пришёл на мой подкаст, но ты ни за что не рискнёшь. Так что продолжай оправдываться!» – написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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