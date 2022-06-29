Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лоренцо Браун подписал контракт с новым клубом после ухода из УНИКСа

Лоренцо Браун подписал контракт с новым клубом после ухода из УНИКСа
Комментарии

Атакующий защитник Лоренцо Браун заключил контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом информирует пресс-служба израильской команды. Соглашение рассчитано на два года.

«Лоренцо — сильный игрок, настоящий лидер. Кроме того, у него отличный пас, и он здорово принимает решения. Не сомневаюсь, что ему у нас будет комфортно», — сказал главный тренер команды Одед Катташ.

«Я очень рад присоединиться к семье «Маккаби» и с нетерпением жду возможности стать частью здешнего наследия, а также наконец сыграть перед замечательными фанатами», — высказался Браун.

Об уходе Брауна из УНИКСа стало известно 27 июня. К казанскому клубу он присоединился перед началом минувшего сезона. 31-летний баскетболист принял участие в 22 играх Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 13,7 очка за игру, делал 5,1 передачи и совершал 3 подбора и 1,1 перехвата.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Новость по теме
Лоренцо Браун покинул УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022