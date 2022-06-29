Лоренцо Браун подписал контракт с новым клубом после ухода из УНИКСа

Атакующий защитник Лоренцо Браун заключил контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом информирует пресс-служба израильской команды. Соглашение рассчитано на два года.
«Лоренцо — сильный игрок, настоящий лидер. Кроме того, у него отличный пас, и он здорово принимает решения. Не сомневаюсь, что ему у нас будет комфортно», — сказал главный тренер команды Одед Катташ.
«Я очень рад присоединиться к семье «Маккаби» и с нетерпением жду возможности стать частью здешнего наследия, а также наконец сыграть перед замечательными фанатами», — высказался Браун.
Об уходе Брауна из УНИКСа стало известно 27 июня. К казанскому клубу он присоединился перед началом минувшего сезона. 31-летний баскетболист принял участие в 22 играх Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 13,7 очка за игру, делал 5,1 передачи и совершал 3 подбора и 1,1 перехвата.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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