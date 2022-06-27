Лоренцо Браун покинул УНИКС

Казанский УНИКС сообщил об уходе американского разыгрывающего команды Лоренцо Брауна. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Браун присоединился к УНИКСУ перед началом минувшего сезона. 31-летний баскетболист принял участие в 22 играх Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 13,7 очка за игру, делал 5,1 передач и совершал 3 подбора и 1,1 перехват. В среднем Лоренцо проводил на площадке 27 минут.



В прошедшем сезоне УНИКС дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ, где уступил в серии «Зениту» со счётом 1-3. В матчах за третье место казанский клуб переиграл «Локомотив-Кубань» — 3-1.



Ранее инсайдер Донатас Урбонас сообщал, что Лоренцо Браун продолжит карьеру в «Маккаби» из Тель-Авива. Стороны уже согласовали контракт.

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