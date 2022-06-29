Михаил Кулагин прокомментировал подписание контракта с УНИКСом
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Защитник сборной России Михаил Кулагин дал комментарий относительно подписания контракта с казанским УНИКСом. Сегодня, 29 июня, стало известно, что стороны заключили соглашение сроком на один год.
«Рад присоединиться к УНИКСу — клубу с богатой историей и победными традициями! Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за доверие. Уверен, в предстоящем сезоне нас ждут яркие баскетбольные баталии.
Вперёд, бело-зелёные!» — приводит слова Кулагина пресс-служба казанской команды.
Минувший сезон Кулагин провёл в «Нижнем Новгороде». В 20 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Михаил в среднем набирал 9,3 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 2,1 передачи.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
Новость по темеМихаил Кулагин подписал контракт с УНИКСом
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