Источник: Евгений Колесников вернулся в «Автодор»

36-летний российский защитник Евгений Колесников подписал новое соглашение с саратовским «Автодором». Длительность контракта — один год. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Колесников – воспитанник детско-юношеской школы и молодёжного проекта ЦСКА, за команды которого он играл с 2002 по 2004 год. Следующие два сезона Евгений выступал за самарский ЦСК ВВС и «Урал-Грейт» на правах аренды, после чего отправился в самостоятельное плавание. В досье игрока – «Спартак-Приморье», рижский ВЭФ, питерский «Спартак», «Красные Крылья», УНИКС, «Енисей», испанский «Обрадойро».

В завершившемся сезоне Колесников уже выступал в составе волжан. Всего он провёл за команду 12 матчей со средней статистикой 6,7 очка, 2 подбора и 1,3 передачи. В апреле защитник перешёл в ЦСКА. Он принял участие в пяти матчах на финише предыдущего сезона, но результативными действиями в нападении не отметился.

Сообщается, что Колесниковым также интересовались «Парма» и «Самара».