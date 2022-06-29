Грин: у Леброна четыре перстня. Если я добуду пятый, то стану величайшим в истории, так?
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в эфире передачи The Daily Show в шутку заявил, что может стать величайшим игроком в истории, если сможет ещё один раз выиграть НБА.
«У Леброна четыре перстня. Если я добуду пятый, то стану величайшим в истории, так?» — сказал Грин.
Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным оказался Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.
Ранее Грин высказал мнение, что его команда сможет выиграть три чемпионских титула в ближайшие четыре сезона НБА.
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