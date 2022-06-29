Стал известен потолок зарплат в НБА на сезон-2022/2023
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Потолок зарплат для команд НБА на следующий сезон составит $ 123,6 млн. Об этом сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.
Напомним, в предыдущем сезоне этот показатель составил $ 112 млн.
Ожидается, что порог налога на роскошь будет установлен на уровне около $ 149 млн, а жёсткий потолок – около $ 156 млн.
Чемпионом НБА в прошлом сезоне стал «Голден Стэйт». В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным оказался Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.
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