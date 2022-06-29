Помощник «Лейкерс» рассказал, почему Коби вёл себя агрессивно по отношению к партнёрам

Ассистент «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Хэнди рассказал, почему легендарный баскетболист Коби Брайант мог агрессивно себя вести по отношению к партнёрам по команде.

«Помню, как Коби говорил мне: «Я вижу, как чуваки заходят за 10 минут до тренировки и уходят сразу после её окончания. Не вижу в них самоотдачи. Какого чёрта я буду передавать им мяч? Я не уважаю их трудовую этику. Я рву свою задницу на площадке, а они хотят отдохнуть», — рассказал Хэнди в подкасте All the Smoke.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.