Помощник «Лейкерс» рассказал, почему Коби вёл себя агрессивно по отношению к партнёрам

Ассистент «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Хэнди рассказал, почему легендарный баскетболист Коби Брайант мог агрессивно себя вести по отношению к партнёрам по команде.
«Помню, как Коби говорил мне: «Я вижу, как чуваки заходят за 10 минут до тренировки и уходят сразу после её окончания. Не вижу в них самоотдачи. Какого чёрта я буду передавать им мяч? Я не уважаю их трудовую этику. Я рву свою задницу на площадке, а они хотят отдохнуть», — рассказал Хэнди в подкасте All the Smoke.
Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
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