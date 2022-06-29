Инсайдер: Оладипо покинет «Майами» этим летом
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Атакующий защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо покинет команду в нынешнее межсезонье, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
Сообщает, что игрок входит в сферу интересов «Вашингтон Уизардс», «Денвер Наггетс» и «Детройт Пистонс» и претендует на зарплату в рамках исключения среднего уровня ($ 5,3 млн).
Напомним, 29-летний игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы, появившись впервые 7 марта в матче с «Хьюстон Рокетс». Он не играл с апреля 2021 года, так как восстанавливался после операции на правом бедре. В 8 матчах регулярного чемпионата 30-летний баскетболист набирал в среднем 12,4 очка, 2,9 подбора и 3,5 передачи.
Защитник дважды принимал участие в Матче всех звёзд НБА – в 2018 и в 2019 годах.
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