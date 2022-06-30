Иш Смит может побить рекорд по количеству команд НБА, в которых выступал один игрок

Разыгрывающий Иш Смит в ближайшее время с большой долей вероятности присоединится к «Денвер Наггетс», сообщает инсайдер Марк Стейн. Эта команда станет 13-й в карьере баскетболиста. Таким образом, он установит рекорд НБА по этому показателю.

Смит выступал за следующие клубы в своей карьере: «Хьюстон Рокетс», «Мемфис Гриззлиз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Оклахома-Сити Тандер», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс».

В минувшем сезоне он сыграл за «Уизардс» 28 матчей, набирая в среднем 8,6 очка, 5,2 передачи, 3 подбора и 1 перехват.