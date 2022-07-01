Кайл Андерсон станет игроком «Миннесоты»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях сообщил, что форвард Кайл Андерсон этим летом перейдёт в «Миннесоту».



28-летний форвард согласовал условия двухлетнего контракта с «Тимбервулвз», согласно которому он получит $ 18 миллионов. Последние четыре сезона Кайл Андерсон выступает за «Мемфис Гриззлис». До этого форвард играл за «Сан-Антонио Спёрз»



В прошедшем сезоне «Мемфис» занял второе место в Западной конференции и вышел в плей-офф НБА. Там «Гриззлис» прошли в первом раунде «Миннесоту Тимбервулвз» (4-2), но уже в следующем круге проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» (2-4), который в итоге и стал чемпионом.



Андерсон завершил сезон со средними показателями 7,6 очков за игру, 5,3 подбора и 2,7 передачи.

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