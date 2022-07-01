Лу Дорт подпишет контракт с «Оклахомой» на $ 87,5 млн
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в одной из своих социальных сетей сообщил, что форвард Лу Дорт останется в «Оклахома-Сити Тандер».
Сообщается, что 23-летний баскетболист согласился на пятилетний контракт, предлагаемый «Оклахомой». По условиям этого соглашения Дорт получит $ 87,5 млн за следующие пять сезонов. Ранее «Тандер» не воспользовались опцией продления и предложили игроку, который перешёл в статус ограниченно свободного агента, новое соглашение.
В минувшем сезоне Лу Дорт принял участие в 51 матче «Оклахомы», в которых набирал в среднем 17,2 очка и совершал 4,2 подбора. При этом у Дорта 40% попаданий с игры и 30% точных дальних бросков.
«Оклахома» в прошедшем сезоне заняла лишь 14-е место в Западной конференции.
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