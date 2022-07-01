Стивен Эй Смит: в развале «Бруклина» виноват Кайри Ирвинг

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит в своих социальных сетях раскритиковал звезду «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.



«В развале «Бруклина» виноват Кайри Ирвинг. Это дело его рук. Если бы Ирвинг появлялся на своём рабочем месте как положено, если бы он находился с командой, то потом не возникали бы разговоры о том, что он хочет уйти из «Бруклина». Дюрант по-прежнему хотел бы играть за команду. Возможно, они выиграли бы чемпионат или как минимум претендовали бы на победу», — заявил Эй Смит.



Часть сезона Ирвинг пропустил из-за отказа вакцинироваться. Позже команду покинул Джеймс Харден, который незадолго до дедлайна ушёл в «Филадельфию» в рамках обмена. Летом Кевин Дюрант объявил о том, что хочет покинуть «Бруклин».



Сам Ирвинг также мог отказаться от опции игрока и стать свободным агентом, но в итоге продлил контракт с «Нетс» на сезон.