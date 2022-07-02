Экс-тренер ЦСКА Итудис стал президентом совета главных тренеров Евролиги
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Бывший главный тренер московского ЦСКА, ныне работающий на аналогичной должности в «Фенербахче», Димитрис Итудис был выбран президентом совета главных тренеров Евролиги.
В турецкой Анталии ранее состоялся конгресс тренерского совета, на котором в том числе выбирали нового президента. Путём голосования пост президента совета главных тренеров Евролиги занял Димитрис Итудис. Его заместителем был выбран Яннис Сферопулос, в этом году возглавивший «Црвену Звезду».
Ранее данные посты занимали Желько Обрадович и Пабло Ласо соответственно.
Димитрис Итудис покинул ЦСКА по окончании минувшего сезона. Армейцы дошли до финала Единой лиги ВТБ, где проиграли в серии «Зениту» со счётом 3-4. Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 по 2022 год.
Новость по темеДимитрис Итудис возглавил «Фенербахче»
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