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Экс-тренер ЦСКА Итудис стал президентом совета главных тренеров Евролиги

Экс-тренер ЦСКА Итудис стал президентом совета главных тренеров Евролиги
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Бывший главный тренер московского ЦСКА, ныне работающий на аналогичной должности в «Фенербахче», Димитрис Итудис был выбран президентом совета главных тренеров Евролиги.

В турецкой Анталии ранее состоялся конгресс тренерского совета, на котором в том числе выбирали нового президента. Путём голосования пост президента совета главных тренеров Евролиги занял Димитрис Итудис. Его заместителем был выбран Яннис Сферопулос, в этом году возглавивший «Црвену Звезду».

Ранее данные посты занимали Желько Обрадович и Пабло Ласо соответственно.

Димитрис Итудис покинул ЦСКА по окончании минувшего сезона. Армейцы дошли до финала Единой лиги ВТБ, где проиграли в серии «Зениту» со счётом 3-4. Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 по 2022 год.

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