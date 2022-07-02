Войнаровски: «Торонто» мог бы побороться за Дюранта, но не будет высовываться

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает, что «Торонто Рэпторс» является одним из скрытых претендентов на звезду «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



«Торонто» вполне мог побороться за Дюранта, но не будет высовываться. Они хотят подождать. При этом «Рэпторс» располагают всеми необходимыми активами и пиками, чтобы провести сделку по обмену Кевина. К тому же они обладают сильной организацией и хорошим лидером в лице Масаи Уджири. Мы уже увидели, что, когда появился шанс взять Кавая Леонарда хотя бы на один сезон, он тут же это сделал. Интересно, как далеко может пойти «Торонто» в своём предложении», — цитирует Войнаровски Bleacher Report.



Ранее Кевин Дюрант запросил обмен в другую команду. Сообщалось, что сам игрок предпочёл бы варианты с «Майами Хит» и «Финикс Санз».

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