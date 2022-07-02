Дюрант изъявил желание уйти из «Бруклина», форварда привлекает переход в «Майами»

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил клубу, что хотел бы уйти. Он предпочитает стать частью обмена.



Среди основных претендентов на Кевина значится «Майами Хит». Больше всего форварда привлекает возможность играть в одной команде вместе с Джимми Батлером, Бэмом Адебайо и Кайлом Лоури, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.



Таким образом, флоридскому клубу необходимо выменять Дюранта, сохранив нынешних лидеров.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» не готов менять Кайри Ирвинга, пока не будет произведён обмен Дюранта. Руководство готово на 90% удовлетворить просьбу Кевина.