«Зенит» может подписать контракт с двукратным чемпионом Евролиги

Американский форвард Крис Синглтон входит в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита», сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Последние три года Синглтон провёл в «Анадолу Эфес», в составе которого он дважды выиграл Евролигу. У американца уже есть опыт выступлений в России — в сезоне-2015/2016 он играл в составе краснодарского «Локомотива-Кубань».
Синглтон начинал карьеру в НБА — он был выбран «Вашингтон Уизардс» под 18-м общим номером в 2011 году. В составе столичного клуба он провёл три сезона, после чего перебрался в Китай, где вместе с «Аньхой Вэньи» стал чемпионом страны. Оттуда он отправился в «Локомотив-Кубань». После ухода из краснодарского клуба он успел поиграть в «Панатинаикосе», с которым стал чемпионом Греции, и «Барселоне», с которой выиграл Кубок Испании.
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