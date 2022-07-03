Защитник Дмитрий Кулагин продлил соглашение с БК «Зенит» на два года. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

В сезоне-2021/2022 Дмитрий провёл 22 матча в составе питерской команды, в которых набирал в среднем 7,2 очка, два подбора, 3,4 передачи. А также помог команде завоевать первое в истории клуба чемпионство.

Достижения Дмитрия: символическая пятёрка чемпионата Европы U18 (2010), символическая пятёрка чемпионата мира U19 (2011), победитель Универсиады в Казани (2013), вторая символическая пятёрка Еврокубка (2018), самый ценный игрок Финала четырёх Кубка России (2018), лучший по игре в защите Единой лиги ВТБ (2018), лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ (2014), участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2018, 2019, 2020).