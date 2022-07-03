Дмитрий Кулагин — о продлении соглашения: искренне рад продолжить выступать за «Зенит»

Баскетболист Дмитрий Кулагин прокомментировал продление соглашения с БК «Зенит» на два года.

«Искренне рад продолжить выступать за «Зенит»! Предыдущий сезон был непростым во всех отношениях, но мы смогли преодолеть трудности и все вместе написали новую главу в нашей общей истории! Благодаря доверию руководства клуба и тренера Паскуаля, болельщикам и их поддержке я смогу быть частью команды и показать свой лучший баскетбол в следующих сезонах. Вперёд, к новым победам!» — приводит слова Дмитрия Кулагина официальный сайт БК «Зенит».

В минувшем сезоне Дмитрий Кулагин провёл 22 матча в составе питерской команды, в которых набирал в среднем 7,2 очка, два подбора, 3,4 передачи. Также защитник помог команде впервые в истории стать чемпионами.