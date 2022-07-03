Дмитрий Кулагин — о продлении соглашения: искренне рад продолжить выступать за «Зенит»
Поделиться
Баскетболист Дмитрий Кулагин прокомментировал продление соглашения с БК «Зенит» на два года.
«Искренне рад продолжить выступать за «Зенит»! Предыдущий сезон был непростым во всех отношениях, но мы смогли преодолеть трудности и все вместе написали новую главу в нашей общей истории! Благодаря доверию руководства клуба и тренера Паскуаля, болельщикам и их поддержке я смогу быть частью команды и показать свой лучший баскетбол в следующих сезонах. Вперёд, к новым победам!» — приводит слова Дмитрия Кулагина официальный сайт БК «Зенит».
В минувшем сезоне Дмитрий Кулагин провёл 22 матча в составе питерской команды, в которых набирал в среднем 7,2 очка, два подбора, 3,4 передачи. Также защитник помог команде впервые в истории стать чемпионами.
Новость по темеДмитрий Кулагин продлил соглашение с БК «Зенит»
Комментарии
- 3 июля 2022
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
17:13
-
15:23
-
14:43
-
13:53
-
13:21
-
12:37
-
11:31
-
10:51
-
10:01
-
04:43
-
03:34
-
02:43
-
00:49
- 2 июля 2022
-
23:53
-
22:48
-
21:51
-
21:02
-
20:01
-
18:54
-
17:44
-
16:51
-
16:24
-
16:07
-
15:30
-
14:27
-
13:16
-
13:06
-
12:25
-
12:16
-
11:27
-
10:52
-
10:43
Партнерский контент