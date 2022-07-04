Лавин эмоционально высказался по поводу продления контракта с «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин дал комментарий по поводу продления контракта с командой.
«Чикаго» — мой дом. Здесь я сделал себе имя. Хочу помогать команде и дальше. Ценю поддержку наших болельщиков, очень рад остаться. Вместе мы продолжим победные традиции клуба. Я готов к любой конкуренции, вы это знаете», — приводит слова Лавина NBC Sports.
Лавин выступает за «Чикаго» пять сезонов. В минувшем сезоне он вместе с командой вышел в плей-офф НБА. Зак впервые в карьере выступил в решающих стадиях НБА. В среднем он набирал 24,4 очка, делал 4,6 подбора и 4,5 передачи.
По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Чикаго» занял шестое место в Восточной конференции. На стадии четвертьфинала плей-офф НБА Восточной конференции команда в серии уступила «Милуоки Бакс» со счётом 1-4.
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