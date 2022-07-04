«Голден Стэйт» заинтересован в обмене Дюранта
Поделиться
«Голден Стэйт Уорриорз» заинтересован в переходе в состав команды форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс в своих социальных сетях.
Как сообщает источник, «Голден Стэйт» может предложить «Бруклину» Джордана Пула, Джеймса Уайзмена, Жонатана Кумингу и Моузеса Муди, отправив Эндрю Уиггинса в третью команду. «Нетс» не смогут принять Уиггинса в состав, если сохранят в команде Бена Симмонса, поскольку у обоих подписано продление контракта новичка.
Ранее сообщалось, что после запроса Дюранта с ним связывались лидеры «Голден Стэйт Уорриорз». Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон обсуждали с Дюрантом его возможное возвращение и заверили форварда, что приветствуют такой вариант.
Комментарии
- 4 июля 2022
-
22:53
-
21:51
-
21:51
-
21:06
-
20:51
-
19:54
-
19:41
-
18:45
-
18:05
-
17:50
-
16:55
-
16:10
-
14:46
-
13:52
-
12:37
-
11:54
-
11:19
-
09:59
-
04:12
-
00:34
-
00:01
- 3 июля 2022
-
22:39
-
21:20
-
20:59
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
17:13
-
15:23
-
14:43
-
13:53
-
13:21
-
12:37
-
11:31
-
10:51
Партнерский контент