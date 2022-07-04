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«Голден Стэйт» заинтересован в обмене Дюранта

«Голден Стэйт» заинтересован в обмене Дюранта
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«Голден Стэйт Уорриорз» заинтересован в переходе в состав команды форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, «Голден Стэйт» может предложить «Бруклину» Джордана Пула, Джеймса Уайзмена, Жонатана Кумингу и Моузеса Муди, отправив Эндрю Уиггинса в третью команду. «Нетс» не смогут принять Уиггинса в состав, если сохранят в команде Бена Симмонса, поскольку у обоих подписано продление контракта новичка.

Ранее сообщалось, что после запроса Дюранта с ним связывались лидеры «Голден Стэйт Уорриорз». Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон обсуждали с Дюрантом его возможное возвращение и заверили форварда, что приветствуют такой вариант.

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