«Голден Стэйт» заинтересован в обмене Дюранта

«Голден Стэйт Уорриорз» заинтересован в переходе в состав команды форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс в своих социальных сетях.



Как сообщает источник, «Голден Стэйт» может предложить «Бруклину» Джордана Пула, Джеймса Уайзмена, Жонатана Кумингу и Моузеса Муди, отправив Эндрю Уиггинса в третью команду. «Нетс» не смогут принять Уиггинса в состав, если сохранят в команде Бена Симмонса, поскольку у обоих подписано продление контракта новичка.



Ранее сообщалось, что после запроса Дюранта с ним связывались лидеры «Голден Стэйт Уорриорз». Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон обсуждали с Дюрантом его возможное возвращение и заверили форварда, что приветствуют такой вариант.