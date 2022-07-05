«Чикаго Буллз» опубликовал заявление после стрельбы в Чикаго

«Чикаго Буллз» опубликовал заявление после стрельбы на параде по случаю Дня независимости США в пригороде Чикаго.

«То, что сегодня произошло в парке Хайленд было ужасным и бесчувственным. На протяжении многих лет парк Хайленд был домом для многих, неравнодушных к «Буллз», включая игроков и работников команды. Мы очень ценим болельщиков, они занимают особое место в нашем сердце. Выражаем соболезнования и поддержку всем пострадавшим.

Насилие с применением огнестрельного оружия причиняет боль нашим друзьям, соседям, семьям, партнерам и болельщикам. Это одна из тех ситуаций, с которой мы сталкивались много раз, и ничего не меняется. «Чикаго Буллз» желает перемен и будет использовать имеющиеся в наших силах ресурсы, чтобы изменить ситуацию и помочь справиться с этой эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия», — написал клуб на своей странице в «твиттере».

Сообщается, что число жертв в результате стрельбы — минимум шесть человек, более 30 ранены.