Пабло Ласо опроверг заявление «Реала», что он не готов работать из-за проблем со здоровьем

Бывший тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо отреагировал на заявление клуба о том, что он не может по медицинским показаниям продолжать работу.



«Рад с вами поделиться тем, что у меня есть полное подтверждение от лечащих врачей, что я могу тренировать любую баскетбольную команду на профессиональном уровне.



Также хочу выразить всем благодарность за проявленное ко мне внимание. В ближайшее время мы проведём личную встречу и я смогу ответить на ваш интерес», — написал Ласо на своей странице в социальных сетях.



Напомним, что ранее «Реал» настоял на том, чтобы Пабло Ласо освободил должность главного тренера. Клуб сослался на последствия от сердечного приступа, который Ласо перенёс несколькими неделями ранее.



Пабло Ласо тренировал мадридский «Реал» с 2011 года.

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