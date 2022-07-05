«Я не верю Кевину». Чемпион НБА — о подлинном смысле запроса Дюрантом обмена из «Бруклина»

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мыслями о потенциальном уходе звёздного форварда Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс». Ранее сообщалось, что Дюрант запросил обмен из клуба. По мнению Кендрика, Кевин лукавил, когда говорил о своём намерении.



«Я не верю Кевину Дюранту. Совершенно не верю. Не думаю, что и сам он верит. Для меня не имеет никакого смысла, что он хочет, чтобы его обменяли в данный момент. Я думаю, что Кевин Дюрант делает это в качестве тактики запугивания, чтобы помочь Кайри Ирвингу получить рычаги влияния», — сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.

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Ранее о возможном уходе Дюранта из «Нетс» высказался известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс.