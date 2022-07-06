Боломбой перешёл в «Олимпиакос», несмотря на действующий контракт с ЦСКА

Греческий «Олимпиакос» объявил о подписании контракта с центровым Джоэлом Боломбоем. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год. Примечательно, что уроженец Донецка имеет действующий контракт с ЦСКА.

Напомним, Боломбой присоединился к ЦСКА в 2018 году. В конце февраля он покинул расположение армейцев. Впоследствии центровой в резкой форме ответил на письмо от красно-синих, где его просили вернуться в команду до 1 мая. Джоэл при этом дал понять, что возвращаться не намерен. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Боломбой принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 0,4 результативной передачи.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: